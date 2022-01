Covid in Sicilia, in calo la curva dei contagi ma aumentano (di poco) ancora i ricoveri

Curva dei contagi e tasso di positività in flessione in Sicilia, ma non è ancora iniziato lo svuotamento degli ospedali. Anzi, nelle ultime 24 ore nell'Isola si sono registrati 35 ricoverati in più nei reparti ordinari, per un totale di 1.461. Resta invece stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (164), con 11 nuovi ingressi giornalieri. Insomma, a leggere i dati del bollettino sul Covid del ministero della Salute pare che la marcia di Omicron stia rallentando. Come accade ad ogni ondata però la prima cifra a far registrare un calo è quella dei nuovi positivi, bisognerà ancora aspettare invece per veder diminuire i ricoveri e i decessi. Sono 33 i morti comunicati dalla Regione, ma fra questi 2 si riferiscono ad oggi, 9 al 23, 14 al 22 e 8 al 21 gennaio.

A Palermo e provincia 578 nuovi casi

I nuovi casi in Sicilia sono 3.629 su 26.096 tamponi processati, con un tasso di positività del 13,9%. I guariti sono 991, e gli attuali positivi sono 214.783 (+2.605). A Palermo e provincia sono 578 i nuovi casi. Mentre per quanto riguarda le altre province: Catania 940, Messina 574, Siracusa 538, Trapani 191, Agrigento 175, Ragusa 331, Caltanissetta 258, Enna 144. Sono 214.783 le persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia, con un aumento di 2.605 nell'ultimo giorno. Secondo i dati Agenas in Sicilia il 38% dei reparti ordinari degli ospedali è occupato da pazienti Covid, nelle terapie intensive si è al 19%.

Il Covid in Italia: superata quota 10 milioni di casi

Allargando lo sguardo all'intero Paese, il bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 24 gennaio 2022, registra 77.696 nuovi contagi e 352 morti. Con 519.293 tamponi processati tra antigenici e molecolari, il tasso di positività di oggi è al 15%. Dall'inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati: secondo i dati del ministero della Salute sono 10.001.344, di fatto uno su sei, al netto delle reinfezioni. Gli attualmente positivi sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore, mentre i morti in totale sono 143.875. I posti in terapia intensiva occupati sono 1.685, lo stesso numero di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 19.862, cioè 235 in più rispetto a ieri.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 24 gennaio 2022