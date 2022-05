Covid, in Sicilia 3.131 i nuovi positivi (325 in provincia): in calo contagi e ricoveri

Altri 3.131 contagi in Sicilia, ricoveri in calo, 20 morti. Sono alcuni dei numeri che emergono dal bollettino Covid diramato nel pomeriggio dal ministero della Salute. I nuovi casi di Coronavirus sono spuntati su 23.880 tamponi processati. Da segnalare quindi un calo dei contagi rispetto a 24 ore fa visto che il giorno precedente i nuovi positivi erano 4.615. Pertanto il tasso di positività scende al 13,1% (ieri era al 17,2%). La Sicilia è al sesto posto per contagi.

Gli attuali positivi nell'Isola sono 116.194 con un decremento di 570 casi. I guariti sono 4.292 mentre le vittime sono 20 e portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 10.646. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 803, 17 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva ci sono 42 persone, tre in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.037 casi, Catania 755 Messina 386, Siracusa 353, Trapani 372, Ragusa 262, Caltanissetta 202, Agrigento 325, Enna 50.

Il Covid in Italia

Ecco invece il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi per quanto riguarda l'Italia: sono 47.039 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 62.071. Le vittime sono invece 152, rispetto a ieri una in meno.

Nuovi casi: 47.039

Tamponi (diagnostici e di controllo): 335.275

Attualmente positivi: 1.187.070

Ricoverati: 9.614

Ricoverati in Terapia Intensiva: 371

Deceduti dopo un tampone positivo: 164.041

Dimessi/Guariti: 15.282.800

