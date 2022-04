Coronavirus, in Sicilia 3.435 nuovi contagi (331 in provincia) e 17 morti: 4.013 i guariti

Secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 3.435 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 30.183 tamponi processati. L'indice di positività scende così dall'16,5% all'11,3%.

Stabile la situazione negli ospedali, dove ci sono quattro ricoverati in più nei reparti ordinari (1.042 in totale) e restano gli stessi i pazienti in terapia intensiva (65). I decessi comunicati oggi dalla Regione Siciliana sono 17, che portano il totale dall'inizio della pademia a 10.137; sono invece 4.013 i guariti.

La Sicilia è all'ottavo posto nella classifica per numero di nuovi casi. A livello provinciale se ne registrano 1.045 a Palermo, 1.510 a Messina, 618 a Catania, 512 a Trapani, 331 ad Agrigento, 294 a Siracusa, 269 a Ragusa, 206 a Caltanissetta e 72 a Enna. Il totale fa 4.857 perché 1.422 casi - precisa la Regione - si riferiscono a giorni precedenti.

La situazione in Italia

In Italia sono 53.588 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 70.803. Le vittime sono invece 118, in calo rispetto alle 129 di ieri. Sono 1.284.016 le persone attualmente positive al Covid, 6.405 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.845.815 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.784. I dimessi e i guariti sono 13.402.015, con un incremento di 48.486 rispetto a ieri. Sono 364.182 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 477.041. Il tasso di positività è al 14,7%, sostanzialmente stabile rispetto al 14,8% di ieri. Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: sono 10.017, ovvero 68 in più rispetto a ieri.