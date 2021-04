Coronavirus, 1.061 i nuovi positivi (73 in provincia): 23 morti in 24 ore

Sono 1.061 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.951 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La regione è sesta per numero di contagi giornalieri. I morti positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono stati 23 e portano il totale a 5.391. Il numero degli attuali positivi è di 25.244, con un decremento di 128 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.166.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.369, 25 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 168, quattro in più rispetto a ieri. La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 256 casi, Catania 330, Messina 69, Siracusa 130, Trapani 51, Ragusa 75, Caltanissetta 73, Agrigento 63, Enna 14.

Arriva il "Green pass"

Definite in Sicilia le modalità per ottenere la "Certificazione verde Covid 19" da utilizzare per gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa e arancione, come previsto dal nuovo decreto Riaperture del governo nazionale e in attesa di una successiva regolamentazione nazionale. Lo prevede una circolare dell'assessorato della Salute, firmata dal presidente della Regione e assessore per la Salute ad interim, Nello Musumeci, e inviata, assieme ai modelli predisposti, a tutti i direttori generali e ai direttori sanitarie delle Aziende sanitarie della Sicilia. (Leggi l'articolo completo)

Vaccini anche nelle case di cura private

In Sicilia anche le case di cura convenzionate faranno la propria parte nella campagna di vaccinazione anti Covid, effettuando fino a un massimo di 80 somministrazioni al giorno per ciascuna struttura. E’ il risultato dell’accordo stipulato dalla Regione e dall’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) con le firme del governatore Nello Musumeci e del numero uno di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo.

L'iniziativa non prevede alcun costo a carico della Regione. Le case di cura organizzeranno gli aspetti logistici e sanitari (personale, locali, frigoriferi) necessari ad accogliere quanti vorranno ricevere il vaccino, mentre spetterà alle Asp assicurare l’approvvigionamento e la consegna dei vari sieri.



Le case di cura, inoltre, metteranno a disposizione un team composto da almeno un medico (per le eventuali reazioni avverse), un infermiere e un amministrativo, i quali dovranno prima essere stati vaccinati. Il personale in questione sarà formato dalle Asp. Anche nelle strutture private, i criteri di somministrazione del vaccino, ovviamente, rispecchieranno le priorità e i target del Piano nazionale. Le strutture private che aderiranno all’iniziativa andranno via via ad aggiungersi (sulla piattaforma telematica per le prenotazioni) a quelle già attivate dalla Regione e operative in Sicilia.

La distribuzione dei vaccini

Sono 185.800 i vaccini anti Covid che sabato primo maggio saranno consegnati da Sda nei centri vaccinali della Sicilia. Si tratta di oltre il 10% delle prossime forniture, pari a oltre 1 milione e 500 mila dosi previste su tutto il territorio nazionale gestite dal corriere espresso di Poste Italiane. (L'articolo completo)

La situazione nel resto d'Italia

Nuovi casi: 14.320 (ieri 13.385)

Casi testati: -- (ieri 108017)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 330.075 (ieri 336.336)

molecolari: -- (ieri 193646 di cui 12612 positivi pari al 6.51%)

rapidi: -- (ieri 142690 di cui 770 positivi)

Attualmente positivi: 438.709 (ieri 442.771)

Ricoverati: 19.351 (ieri 19.860)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.640, 129 nuovi ingressi (ieri 2.711, 168 nuovi ingressi)

Deceduti dopo un tampone postivo: 120.544 (ieri 120.256)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.009.208 (ieri 3.994.894)

Totale Dimessi/Guariti: 3.449.955 (ieri 3.431.867)

Vaccinati: 5.568.648 persone (18.886.925 dosi somministrate) ovvero l'84.3% delle 15.612.480 dosi consegnate da Pfizer, delle 1.955.700 consegnate da Moderna e dei 4.662.580 vaccini AstraZeneca e 178.200 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 309.282 (di cui 86mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha visto somministrate ad oggi 29 aprile 2021 il seguente numero di dosi: 5.968.557 dosi a over 80; 2.740.827 a settantenni; 868.889 a sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati con 647.560 dosi gli ospiti delle Rsa, 2.747.459 dosi a soggetti fragili e caregiver, 3.213.418 a operatori sanitari e 880.849 a lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre che 1.155.495 dosi siano state destinate a professori o personale scolastico e 319.753 a agenti delle forze dell'ordine. 344.118 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

