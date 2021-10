Coronavirus, in Sicilia 286 nuovi casi in 24 ore: ad Agrigento e provincia i contagi restano bassi

Sono 286 i nuovi casi di Covid accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riporta il ministero della Salute nel bollettino odierno, i ricoverati nei reparti ordinari col virus sono 266 (ieri 263). Sono invece 48 (ieri 49) i pazienti in terapia intensiva con un nuovo ingresso. Il totale degli ospedalizzati è di 314 (ieri 312). Scendono a 6.368 i cittadini in isolamento domiciliare (ieri 6.494). Gli attuali positivi in Sicilia sono quindi 6.682. Sono state dichiarate guarite 403 persone. Dall'inizio della pandemia in 290.943 si sono messi alle spalle il virus. Nel report sono indicate sette nuove vittime.

Sono invece 15.441 i tamponi testati. Dalla Regione però arrivano una serie di precisazioni: rispetto al totale dei test molecolari comunicati in data odierna, 531 sono relativi a giorni precedenti. Inoltre tra i nuovi casi confermati comunicati in data odierna, 5 sono relativi a giorni precedenti. Quanto ai decessi, due sono di ieri; due del 19 ottobre; uno del 30 settembre; uno del sedici settembre e uno del 31 agosto.

La divisione dei nuovi casi nel territorio. A Palermo e provincia ne sono stati accertati 42; a Catania 116; a Messina 10; a Siracusa 46; a Ragusa 7; a Trapani 4; a Caltanissetta 6; ad Agrigento 25; a Enna 30.

L'andamento della pandemia nell'ultima settimana

Continua la decrescita della curva epidemica in Sicilia. Il progressivo decremento dei nuovi contagi ha fatto registrare un'incidenza settimanale di 36,5 casi su 100 mila abitanti tra l'11 e il 17 ottobre, con un'ulteriore riduzione rispetto alla settimana precedente (40,8 su 100 mila abitanti) e al di sotto della soglia di 50 casi su 100 mila. Ci sono però significative differenze tra province. Il rischio, in termini di nuovi casi, si mantiene più elevato rispetto alla media regionale nell'area centro-orientale dell'Isola, nelle province di Siracusa (60,5), Catania (62,6) e Messina (47,4). Continua a ridursi l'incidenza di nuove ospedalizzazioni e il livello di occupazione dei posti letto, indicatori che riflettono l'impatto di casi delle settimane precedenti e interessano prevalentemente soggetti non immunizzati. Resta stabile la letalità. (Leggi l'articolo)

Il Coronavirus in Italia

In Italia oggi si registrano 3.794 nuovi contagi (su 574.671 tamponi processati, tra antigenici e molecolari) e 36 morti. Sono 356 in totale le persone ricoverate in terapia intensiva negli ospedali italiani (+1 da ieri), 2.439 i ricoverati con sintomi (-25 da ieri). Il tasso di positività si attesta allo 0,7%, in lieve calo rispetto allo 0,8% di mercoledì. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 3.072 nuovi casi (su 485.613 tamponi tra antigenici e molecolari) e 33 morti. L'81,70% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale: poco più di 44 milioni di persone.