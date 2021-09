Covid, in discesa la curva dei contagi in Sicilia: meno di 100 i pazienti in terapia intensiva

Sono 684 i nuovi casi (28 in provincia) su oltre 21 mila tamponi, il tasso di positività è del 3,1%. Ben 34 pazienti in meno ricoverati negli ospedali, 99 in area critica. Altri 24 decessi, ma non tutti riconducibili a ieri. Più di mille persone guarite