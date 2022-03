Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 2 nuove vittime e 429 contagiati

Due vittime, entrambe registratesi a Sciacca che arriva a quota 44 da quando è scoppiata la pandemia, 429 contagiati (24 ore prima erano stati 652), due ricoveri e ben 258 guariti. Sono questi i dati del bollettino Asp appena diramato e relativo alla giornata di ieri. I decessi, in provincia, da quando è si è stato di emergenza sanitaria, sono arrivati ad un totale di 495.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 52 (-2). Di questi, 48 (stabile) sono in degenza ordinaria. Venti (+1) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 28 (-1) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono 4 (-2) i degenti in terapia intensiva al "Fratelli Parlapiano". Fra i ricoverati ci sono anche due persone non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricompreso nel dato totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il bollettino Asp, Agrigento ha 1.833 (+17); Alessandria della Rocca: 77 (+1); Aragona: 258 (-3), con 7 migranti (dato invariato) che sono ospitati presso un centro di quarantena; Bivona: 103 (+3); Burgio: 18 (+1); Calamonaci: 13 (-1); Caltabellotta: 35 (stabile); Camastra: 81 (stabile); Cammarata: 151 (+10); Campobello di Licata: 366 (-13); Canicattì: 1.652 (+6); Casteltermini: 260 (+9); Castrofilippo: 92 (+1); Cattolica Eraclea: 86 (+3); Cianciana: 95 (+3); Comitini: 33 (+1); Favara: 1.496 (+55); Grotte: 181 (stabile); Joppolo Giancaxio: 29 (+4); Licata: 832 (+4); Lucca Sicula: 25 (+7); Menfi: 397 (+4); Montallegro: 103 (-7); Montevago: 48 (-1); Naro: 138 (+4); Palma di Montechiaro: 895 (+3); Porto Empedocle: 749 (+16); Racalmuto: 266 (-7); Raffadali: 404 (+12); Ravanusa: 358 (-4); Realmonte: 179 (-3); Ribera: 412 (-4); Sambuca di Sicilia: 49 (stabile); San Biagio Platani: 86 (+1); San Giovanni Gemini: 154 (+6); Sant'Angelo Muxaro: 56 (+6); Santa Elisabetta: 96 (+14); Santa Margherita di Belìce: 132 (-7); Santo Stefano Quisquina: 71 (+1); Sciacca: 877 (+20); Siculiana: 220 (+3) di cui 4 migranti (dato stabile) ospitati presso il centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 19 (stabile) positivi.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 19 (-2) migranti positivi.