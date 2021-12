Coronavirus, il bollettino dell'Asp: l'allarmante trend di decessi non si ferma e ci sono anche 69 nuovi positivi

Ancora un decesso. Quanto sta avvenendo nelle ultime settimane sembra essere molto più allarme rispetto alla prima e seconda ondata di contagi. Non passa ormai giorno senza che non si registrino - in questa provincia - morti da Covid-19. La nuova vittima, registrata sul bollettino diramato dall'Asp, è un licatese, realtà dove il numero dei morti è arrivato, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, ad un totale di 25. A livello provinciale, dopo questa nuova ed ennesima croce, si è arrivati a complessivi 367 deceduti.

Il bollettino Asp, appena diramato ma relativo alla giornata di ieri, conta però anche 69 nuovi positivi. Salgono così a ben 18.576 gli agrigentini, che sempre da quando è scoppiata l'emergenza, sono stati contagiati dal virus. Di questi, 17.615 sono guariti. Gli ultimi 28 appena nell'arco delle ultime 24 ore.

La situazione negli ospedali

Non ci sono stati nuovi ricoveri, secondo quanto viene riportato sul report dell'Asp. Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 15. In degenza ordinaria/subintensiva sono 12 (-2). Di questi, 11 (stabile) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 1 (-1). Sono 3 (stabile) i pazienti in Terapia intensiva sempre al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 54 (+9); Aragona: 7 (+1); Burgio: 3 (stabile); Camastra 4 (-3); Cammarata: 28 (+2); Campobello di Licata: 3 (stabile); Canicattì: 89 (+8); Casteltermini: 25 (+2); Cattolica Eraclea: 1 (stabile); Comitini: 5 (stabile); Favara: 19 (+1); Grotte: 13 (+1); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 52 (-stabile); Menfi: 4 (stabile); Montevago: 4 (stabile); Naro: 41 (-8); Palma di Montechiaro: 9 (+1); Porto Empedocle: 17 (+7); Racalmuto: 4 (stabile); Raffadali: 52 (stabile); Ravanusa: 7 (stabile); Realmonte: 8 (-1); Ribera: 68 (+9); Sambuca di Sicilia: 5 (+3); San Giovanni Gemini: 43 (+3); Santa Margherita di Belice: 1 (stabile); Sciacca: 18 (stabile), Siculiana: 8 (+4).

Sono "Covid free" Alessandria della Rocca, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Castrofilippo, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Villafranca Sicula.

Al momento c'è solo un migrante (stabile) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell'Agrigentino.