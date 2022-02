Coronavirus, il bollettino dell'Asp: nuova impennata di contagi (673 positivi), 4 ricoveri e altri 3 morti

Non va per niente bene. Non soltanto nelle ultime 24 ore c'è stato un nuovo boom di contagi: 673 (caricati sul bollettino Asp appena diramato e relativo ad ieri), rispetto ai 264 del giorno precedente, ma ci sono stati ancora altri tre decessi. E il totale, per la provincia, da quando è scoppiata la pandemia, arriva a 446 vittime. Due si sono registrati a Licata, dove il numero dei morti è arrivato ad un totale di 34, e uno a Lucca Sicula. I guariti sono stati 101 (nel report diramato ieri risultavano essere invece 225). In totale, da quando è in atto l'emergenza sanitaria, gli agrigentini che si sono contagiati sono stati 47.576, di questi 35.991 sono guariti. Nelle ultime 24 ore, ci sono stati poi anche 4 nuovi ricoveri e il totale degli ospedalizzati è salito a ben 65.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente in degenza ordinaria/subintensiva sono 54 (-1): 29 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 25 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 8 (stabile) i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 3 al presidio ospedaliero riberese e 5 al San Giovanni di Dio. Tre persone (dato stabile) si trovano in strutture low care: 2 al Covid Hotel di Sciacca e una in un'altra struttura fuori provincia. Sono 11 (-1) i pazienti ricoverati negli ospedali agrigentini, ma non residenti in provincia e che pertanto non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dell'Asp, Agrigento è a 1.783 casi (+81); Alessandria della Rocca a 51 (+1); Aragona: 195 (+18); Bivona: 28 (stabile); Burgio: 31 (+7); Calamonaci: 58 (+1); Caltabellotta: 51 (-1); Camastra 47 (+5); Cammarata: 339 (+13); Campobello di Licata: 339 (+42); Canicattì: 1.086 (+38); Casteltermini: 197 (+7) con 6 migranti (dato invariato) ospitati in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 99 (+1); Cattolica Eraclea: 60 (-1); Cianciana: 35 (stabile); Comitini: 13 (+1); Favara: 919 (+34); Grotte: 156 (+8); Joppolo Giancaxio: 36 (-1); Licata: 959 (+46); Lucca Sicula: 14 (-1); Menfi: 170 (+16); Montallegro: 7 (dato invariato); Montevago: 27 (+1); Naro: 180 (+15); Palma di Montechiaro: 801 (+79); Porto Empedocle: 420 (+16); Racalmuto: 174 (-5); Raffadali: 452 (+22); Ravanusa: 432 (+43); Realmonte: 88 (+2); Ribera: 217 (-1); Sambuca di Sicilia: 25 (-1); San Biagio Platani: 38 (+1); San Giovanni Gemini: 443 (+20); Sant'Angelo Muxaro: 20 (dato invariato); Santa Elisabetta: 48 (stabile); Santa Margherita di Belice: 100 (+2); Santo Stefano di Quisquina: 57 (+2); Sciacca: 798 (+36); Siculiana: 93 (+3) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"; Villafranca Sicula: 12 (stabile). Ci sono 53 migranti (+10) in quarantena sulle navi di accoglienza.