Covid, il bollettino dell'Asp: solo i 234 i contagi registrati ma due nuovi morti

I numeri dei contagi da Covid19 iniziano a calare nella nostra provincia, mentre crescono i guariti e si registrano però due nuove vittime.

Sono dati in "chiaroscuro" quelli diffusi dall'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento nell'ultimo bollettino (riferito al 17 gennaio, con tamponi effettuati il 16) che riporta infatti "solo" 234 positivi e ben 286 guariti.

Ci sono però, purtroppo, due nuovi morti e quattro ricoveri. Le vittime erano residenti a Porto Empedocle e Camastra.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 64 (+2). In degenza ordinaria/subintensiva sono 58: in 32 (+1) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 26 (+1) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Un solo ricovero in una struttura lowcare fuori provincia. Sono 5 (dato stabile) i pazienti in terapia intensiva ricoverati. In 2 (dato stabile) si trovano al presidio ospedaliero riberese e 3 (dato stabile) al San Giovanni di Dio. Sono 8 (+1) i pazienti ricoverati ma non residenti che non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento 1876 (-18); Alessandria della Rocca: 92 (-3); Aragona: 212 (-2); Bivona: 82 (stabile); Burgio: 39 (-3); Calamonaci: 66 (-6); Caltabellotta: 97 (dato stabile); Camastra 92 (-1); Cammarata: 239 (stabile); Campobello di Licata: 326 (+1); Canicattì: 1528 (+8); Casteltermini: 277 (+1); Castrofilippo: 147 (-6); Cattolica Eraclea: 68 (-5); Cianciana: 145 (+1); Comitini: 44 (dato stabile); Favara: 1536 (+24); Grotte: 222 (-4); Joppolo Giancaxio: 61 (stabile); Licata: 1030 (+40); Lucca Sicula: 58 (-3); Menfi: 261 (+1); Montallegro: 43 (-4); Montevago: 26 (stabile); Naro: 217 (-2); Palma di Montechiaro: 1189 (+4); Porto Empedocle: 634 (-10); Racalmuto: 292 (-37); Raffadali: 432 (+stabile); Ravanusa: 256 (-2); Realmonte: 186 (+21); Ribera: 450 (-61); Sambuca di Sicilia: 111 (dato stabile); San Biagio Platani: 38 (stabile); San Giovanni Gemini: 281 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 17 (stabile); Santa Elisabetta: 39 (stabile); Santa Margherita di Belice: 203 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 197 (+1); Sciacca: 1064 (-2); Siculiana: 237 (+14) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 35 (-5).

Ci sono 26 migranti (+13) in quarantena sulle navi di accoglienza.