Coronavirus, il bollettino dell'Asp: due morti e quasi 500 casi di positività in due giorni

Il Covid torna a fare vittime nella nostra provincia. L'Asp di Agrigento ha infatti diffuso stamattina, dopo la solita "pausa" dovuta al week end, due bollettini per le giornate del 14 e del 15 maggio che fanno registrare due morti tra i positivi di Aragona e Sambuca di Sicilia.

Sono invece quasi 500 i nuovi contagi (288 il 14 maggio e 185 il 15, con tamponi effettuati il giorno precedente) con però 671 persone guarite e 4 ricoveri in totale. Dopo giorni c'è tuttavia un primo paziente in terapia intensiva.

Il focus sugli ospedali

Sono 34 (-1) gli agrigentini ricoverati. Di questi, 20 (-2) si trovano al "San Giovanni di Dio", 12 (-1) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Si conta inoltre un paziente in terapia intensiva a Ribera.

I dati Comune per Comune

Dovendo fornirvi i dati dei due giorni, al fine di non generare confusione, indichiaremo solo i positivi totali in atto in cura al 15 maggio senza comparazione con il precedente.

Agrigento ha 1.057 positivi; Alessandria della Rocca: 45; Aragona: 218; Bivona: 130; Burgio: 69; Calamonaci: 13; Caltabellotta: 23; Camastra: 38; Cammarata: 91; Campobello di Licata: 195; Canicattì: 814; Casteltermini: 195; Castrofilippo: 46; Cattolica Eraclea: 60; Cianciana: 61; Comitini: 11; Favara: 960; Grotte: 79; Joppolo Giancaxio: 32; Licata: 670; Lucca Sicula: 34; Menfi: 184; Montallegro: 49; Montevago: 36; Naro: 104; Palma di Montechiaro: 215; Porto Empedocle: 321; Racalmuto: 121; Raffadali: 288; Ravanusa: 135; Realmonte: 83; Ribera: 218; Sambuca di Sicilia: 65; San Biagio Platani: 116; San Giovanni Gemini: 116; Sant'Angelo Muxaro: 64; Santa Elisabetta: 47; Santa Margherita di Belice: 81; Santo Stefano di Quisquina: 94; Sciacca: 601; Siculiana: 172 di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 17.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono al momento 10 migranti.

articolo aggiornato alle 10.50