Coronavirus, il bollettino dell'Asp: poco più di centotrenta i positivi, ma c'è un nuovo morto

Si registra un nuovo decesso attribuito al Covid-19 in provincia di Agrigento. Secondo il bollettino dell'Azienda sanitaria riferito alla giornata di ieri, il virus avrebbe fatto una vittima a Santa Margherita di Belice.

Pochi i nuovi casi: solo 135 i positivi, con inoltre ben 642 guariti e nessun ricovero.

Il focus sugli ospedali

Sono 40 (-2) gli agrigentini ricoverati di cui 40 (-1) in degenza ordinaria/subintensiva. La crescita è da intendersi tra il 7 e l'8 maggio, quando i ricoveri erano scesi a quota 37 per poi risalire appunto agli attuali 41. Di questi, 23 si trovano al "San Giovanni di Dio", 17 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Non c'è alcun ricoverato al nosocomio di Ribera in terapia intensiva (-1).

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.148 positivi (-53); Alessandria della Rocca: 58 (+1); Aragona: 244 (-19); Bivona: 123 (-3); Burgio: 85 (-17); Calamonaci: 9 (-3); Caltabellotta: 45 (-3); Camastra: 40 (-3); Cammarata: 96 (-5); Campobello di Licata: 211 (-10); Canicattì: 765 (-5); Casteltermini: 189 (-1); Castrofilippo: 57 (-1); Cattolica Eraclea: 68 (-7); Cianciana: 58 (-3); Comitini: 11 (+1); Favara: 945 (-45); Grotte: 70 (-3); Joppolo Giancaxio: 40 (-1); Licata: 845 (-176); Lucca Sicula: 32 (-6); Menfi: 253 (-2); Montallegro: 39 (-5); Montevago: 61 (-2); Naro: 116 (-5); Palma di Montechiaro: 232 (-3); Porto Empedocle: 363 (-9); Racalmuto: 136 (-9); Raffadali: 308 (+1); Ravanusa: 123 (-2); Realmonte: 87 (-4); Ribera: 204 (-62); Sambuca di Sicilia: 97 (-8); San Biagio Platani: 119 (-6); San Giovanni Gemini: 125 (-7); Sant'Angelo Muxaro: 75 (-1); Santa Elisabetta: 47 (stabile); Santa Margherita di Belice: 103 (-2); Santo Stefano di Quisquina: 87 (-6); Sciacca: 848 (-19); Siculiana: 119 (+15) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 18 (-6).

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono al momento 10 migranti.