Coronavirus, nuovo bollettino dell'Asp: trecento positivi su 520 tamponi realizzati

L'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento "recupera" i giorni trascorsi senza bollettini e ha appena diffuso un secondo report del numero di contagi nel nostro territorio che continua tuttavia a indicare come sia in retrocessione il numero dei positivi. Secondo questo secondo bollettino, infatti, sono "solo" 300 i positivi registrati a fronte però di appena 520 tamponi effettuati.

Il focus sugli ospedali

Sono 43 (+1) gli agrigentini ricoverati di cui 39 (+1) in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 24 (stabile) si trovano al "San Giovanni di Dio", 14 (+1) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Sono 4 (dato stazionario) gli agrigentini ricoverati al nosocomio di Ribera in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.159 positivi (+49); Alessandria della Rocca: 34 (+5); Aragona: 267 (+2); Bivona: 99 (+10); Burgio: 80 (+6); Calamonaci: 17 (+2); Caltabellotta: 51 (+3); Camastra: 44 (+1); Cammarata: 106 (+3); Campobello di Licata: 190 (+5); Canicattì: 699 (+9); Casteltermini: 179 (+13); Castrofilippo: 61 (stabile); Cattolica Eraclea: 69 (+3); Cianciana: 51 (+1); Comitini: 10 (stabile); Favara: 939 (+19); Grotte: 68 (stabile); Joppolo Giancaxio: 36 (stabile); Licata: 808 (+8); Lucca Sicula: 32 (+6); Menfi: 280 (+8); Montallegro: 57 (+2); Montevago: 63 (+8); Naro: 96 (+3); Palma di Montechiaro: 249 (+2); Porto Empedocle: 339 (+13); Racalmuto: 164 (+3); Raffadali: 282 (+14); Ravanusa: 121 (+2); Realmonte: 85 (stabile); Ribera: 270 (+13); Sambuca di Sicilia: 145 (+2); San Biagio Platani: 123 (+3); San Giovanni Gemini: 134 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 70 (+4); Santa Elisabetta: 44 (+3); Santa Margherita di Belice: 106 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 78 (+2); Sciacca: 955 (+66); Siculiana: 92 (+1) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 39 (+2).

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono, invece, 10 migranti contagiati (dato stazionario).