Avvocato positivo al Covid all'udienza del processo "Kerkent": scattano sanificazione e screening

Avvocato positivo al Covid partecipa, non sapendo ancora di essere infetto dal virus che ha messo in ginocchio il mondo, a un'udienza del processo antimafia "Kerkent".

Il consiglio dell'Ordine degli avvocati, con una nota del presidente Vincenza Gaziano e del segretario Luigi Mulone, comunica a tutti gli iscritti la circostanza invitandoli a prendere contatti con la segreteria per sottoporsi allo screening. All'udienza, che si è celebrata giovedì mattina, dedicata all'ennesima deposizione del capo della Dia Roberto Cilona, hanno partecipato almeno una ventina fra avvocati, imputati, magistrati e altro personale oltre a una manciata di persone del pubblico.

La notizia è stata diffusa proprio mentre, nella stessa aula 7, quella destinata alle udienze collegiali, unica con i videocollegamenti, si stava celebrando l'udienza del processo di mafia "Halycon". Il presidente della prima sezione penale Alfonso Malato, peraltro presidente vicario del tribunale, ha sospeso l'attività per qualche minuto salvo poi riprenderla normalmente e proseguendo pure al pomeriggio con il processo "Montagna".

Per il momento non sono previsti provvedimenti di chiusure, come avvenuto nelle scorse settimane in seguito alla riscontrata positività di un cancelliere dell'ufficio Gip e di un magistrato della Procura. In quella circostanza lo stop all'attività giudiziaria fu di 11 giorni, salvo poi venire accorciato in seguito alla negatività ai tamponi di magistrati e personale.

La presidenza del tribunale ha disposto uno screening per magistrati e personale che hanno partecipato all'udienza. Lo stesso potranno fare gli altri avvocati. L'aula sarà sanificata. L'attività giudiziaria, in ogni caso, è agli sgoccioli e, dalla prossima settimana, ci sarà la pausa estiva che terminerà il 5 settembre.