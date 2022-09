Covid: attive le unità di continuità assistenziale, Zappia: "Continuate ad usare le mascherine"

Anche ad Agrigento da domani, la funzionalità delle Usca verrà convertita in quella delle Uca (Unità di continuità assistenziale). I presìdi attivi garantiranno la copertura dei sette distretti di cui si compone il territorio dell’Asp di Agrigento. Quattro le unità in funzione con i relativi contatti telefonici: Agrigento - 0922407791, Canicattì (sia per il distretto di Canicattì che per quello di Licata) – 0922733642, Menfi (sia per il distretto di Sciacca che per quello di Ribera) – 092577016, e San Giovanni Gemini (per i distretti di Casteltermini e Bivona) – 0922907086.

Le Uca raccolgono con continuità l’esperienza maturata dalle Usca, fondamentali durante le fasi più acute legate all’emergenza Covid-19, senza disperderne l’ampia professionalità maturata in questi ultimi anni. Al loro interno opererà un medico, un infermiere ed un operatore socio sanitario.

Il punto del commissario Zappia

"Abbiamo il 23 per cento di tamponi positivi, un quarto di persone su quelle testate hanno il Covid - ha spiegato Mario Zappia - . Sul versante dei vaccini, la situazione è terribile: non riusciamo ad incrementarli. Da domani non c'è, come sapete, l'obbligo delle mascherine che resteranno nei luoghi di cura e Rsa. Chiedo a tutti di riflettere un attimo, non dobbiamo usare le cose perché ce lo dicono o perché siamo obbligati. Dobbiamo ragionare. Vi dico quello che faccio io: in ospedale è bene usare le mascherine per rispetto degli ammalati. Nelle stanze sovraffollate, cinema, bar e stanze con tanta gente uso la mascherina. Usiamo la testa - ha lanciato un appello - . Per la trasmissione aerea, in un ambiente con tante gente, io la mascherina la uso, ci sia o meno l'obbligo. Se vado in un posto dove sò che ci sono malati, la mascherina la uso per rispetto delle persone fragili".