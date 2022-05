Coronavirus, il bollettino dell'Asp: un nuovo decesso e tornano a salire i positivi

Si registra ancora un decesso attribuito al Covid-19 nella nostra provincia. Nel quotidiano bollettino Asp, infatti, si segnala un nuovo morto tra i soggetti positivi dei giorni scorsi: si tratta di un paziente di Racalmuto.

Nel conteggio dei prossimi giorni, inoltre, potrebbe segnalarsi ancora una vittima: ad annunciarlo sui social è il sindaco di Campobello di Licata, Gianni Picone. "Pensavo di non dover dare più notizie per morti da covid - ha scritto -. Stanotte è venuto a mancare un nostro giovane caro concittadino. In questo tragico momento di dolore, a nome mio e della comunità che rappresento, esprimo le più sentite condoglianze e un forte abbraccio. Personalmente è una ferita che si riapre".

Torna a salire leggermente anche il numero dei positivi, che sono 536 (ma su oltre 2mila tamponi effettuati) con 2 soli ricoveri e 321 guariti.

Il focus sugli ospedali

Sono 41(-2) gli agrigentini ricoverati di cui 38 (stabile) in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 20 (-2) si trovano al "San Giovanni di Dio", 17 (+2) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Sono 3 (-2) gli agrigentini ricoverati al nosocomio di Ribera in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.241 positivi (+34); Alessandria della Rocca: 42 (+7); Aragona: 276 (+11); Bivona: 94 (-2); Burgio: 77 (+7); Calamonaci: 15 (+1); Caltabellotta: 51 (stabile); Camastra: 45 (+1); Cammarata: 107 (+2); Campobello di Licata: 205 (+15); Canicattì: 733 (+23); Casteltermini: 185 (+8); Castrofilippo: 66 (+3); Cattolica Eraclea: 70 (+7); Cianciana: 57 (stabile); Comitini: 10 (+1); Favara: 986 (+39); Grotte: 73 (+5); Joppolo Giancaxio: 41 (+4); Licata: 830 (+16); Lucca Sicula: 34 (+4); Menfi: 264 (-17); Montallegro: 55 (+4); Montevago: 61 (-4); Naro: 105 (+8); Palma di Montechiaro: 251 (+4); Porto Empedocle: 346 (+9); Racalmuto: 164 (+2); Raffadali: 294 (+13); Ravanusa: 127 (+6); Realmonte: 89 (+3); Ribera: 253 (+31); Sambuca di Sicilia: 123 (-24); San Biagio Platani: 121 (-1); San Giovanni Gemini: 137 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 75 (+3); Santa Elisabetta: 43 (stabile); Santa Margherita di Belice: 101 (-5); Santo Stefano di Quisquina: 84 (+6); Sciacca: 930 (-6); Siculiana: 90 (+2) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 35 (stabile).

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono, invece, 10 migranti contagiati (dato stazionario).