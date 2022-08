Coronavirus, c'è una nuova vittima: sono però quasi mille i guariti

Un nuovo decesso e 110 positivi, con però oltre 970 guarigioni. Sono questi i dati del nuovo bollettino dell'Asp di Agrigento rispetto alla diffusione del Covid-19. La vittima era di Sciacca: la città delle Terme arriva a 54 vittime dall'inizio della pandemia. Si contano anche due nuovi ricoveri.

Il focus sugli ospedali

In ospedale ci sono al momento 34 persone (stabile), tutte in degenza ordinaria/subintensiva: 10 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 23 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, all'ospedale di Ribera, al momento non ci sono degenti. E figurano anche 3 pazienti non agrigentini non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 327 positivi (-176); Alessandria della Rocca:17 (-14); Aragona: 31 (-14); Bivona: 25 (-11); Burgio: 5 (-4); Calamonaci: 15 (-2); Caltabellotta: 35 (-6); Camastra: 8 (-7); Cammarata: 19 (-6); Campobello di Licata: 39 (-18); Canicattì: 139 (-83); Casteltermini: 29 (-12); Castrofilippo: 15 (-5); Cattolica Eraclea: 39 (-10); Cianciana: 28 (-11); Comitini: 5 (stabile); Favara: 187 (-75); Grotte: 11 (-11); Joppolo Giancaxio: 9 (-6); Licata: 286 (-52); Lucca Sicula: 13 (-1); Menfi: 80 (-5); Montallegro: 18 (+8); Montevago: 18 (-3); Naro: 27 (-10); Palma di Montechiaro: 132 (-43); Porto Empedocle: 91 (-48); Racalmuto: 14 (-15); Raffadali: 80 (-56); Ravanusa: 81 (-25); Realmonte: 24 (-31); Ribera: 105 (-32); Sambuca di Sicilia: 35 (+1); San Biagio Platani: 54 (-12); San Giovanni Gemini: 9 (-5); Sant'Angelo Muxaro: 12 (-6); Santa Elisabetta: 14 (-4); Santa Margherita di Belìce: 30 (-2); Santo Stefano Quisquina: 31 (-16); Sciacca: 209 (-11); Siculiana: 27 (-15); Villafranca Sicula: 3 (stabile),