"Destinazione Agrigento”: appuntamenti di fine anno in linea con le nuove normative anti-Covid

Proseguiranno fino al 6 gennaio, con opportune modifiche di carattere logistico, tecnico ed organizzativo per non andare contro le regole imposte dal Governo nazionale con il cosiddetto “Decreto di Natale”, gli appuntamenti della rassegna "Destinazione Agrigento” a cura del Comune e con il patrocinio dell’assessorato regionale del turismo e in collaborazione con il Distretto turistico Valle dei Templi e il Parco archeologico.

Ci sarà un concerto al chiuso, al teatro Pirandello, questa sera, 29 dicembre, alle 20: il “Natale all’Opera” con ingresso gratuito ma obbligo di esibire il Green pass, d’indossare la mascherina di tipo Ffp2 e con il divieto di consumare alimenti e bevande, così come previsto dal decreto nazionale. In scena l'Orchestra filarmonica della Sicilia e il Coro lirico del Mediterraneo.

Inoltre il “Trenino di Babbo Natale” non si fermerà e continuare a fare il suo tour cittadino nelle giornate del 29 e e del 30 dicembre a partire dalle 17.

Sempre il 30 dicembre, all’interno della parrocchia di San Nicola a Fontanelle, alle 19, ci sarà il concerto dell’orchestra “Chat Pitre”.

Per la notte di Capodanno, come ormai deciso da tempo, niente feste in piazza: rimane in piedi solo la “Notte dei Giganti”, con gli artisti Mario Incudine, Alessandro Gandolfo, l'orchestra "Luna Rossa", Giandomenico Anellino e Roberta Kalile, che si svolgerà all’interno del teatro Pirandello dall'una della notte e non più in via Atenea. In questo caso bisognerà prenotare un posto chiamando il “Box Office” allo 0922 20500 e varranno le stesse regole su Green pass e mascherine.

Il 2 gennaio, al museo archeologico Pietro Griffo, alle 17, andrà in scena lo spettacolo "Tango dell’anima" da un testo di Daniela Spalanca e a cura dell'associazione “Teatranima".

L’amministrazione comunale, infine, ricorda che è possibile ammirare gli alberi di Natale accesi in ogni quartiere e, per la prima volta, posizionati anche sulla spiaggia di San Leone.