Il Covid è ormai un’influenza? Sì, ma i casi aumentano: anziana finisce in ospedale

I tempi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sono per fortuna un ricordo. Il Coronavirus e le patologie ad esso collegate sono oggi considerate come una normale influenza, più aggressiva del solito, ma pur sempre un’influenza superabile. La variante attualmente dominante è stata denominata "Eris" e presenta sintomi del tutto riconducibili ad una classica influenza stagionale. Ma il Covid circola ancora, soprattutto a Licata dove negli ultimi giorni i casi sono sensibilmente aumentati. Una donna di 70 anni, colpita dal virus, ha accusato dei problemi respiratori ed è finita in ospedale, al “San Giacomo d’Altopasso” dove è stata allestita un’apposita area per ospitare e curare i pazienti Covid. Non accadeva da alcuni mesi. Va ricordato che oggi non è più obbligatorio fare il tampone quando si ha il sospetto di avere contratto il Covid e quindi non è altrettanto obbligatorio dare comunicazione alle autorità sanitarie.

A Licata Non c’è più emergenza, non solo a Licata, ma anche a livello internazionale, come dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ma i casi di Covid 19, purtroppo, continuano a verificarsi.