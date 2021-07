Coronavirus, il commissario Asp: "Quarta ondata? Sì ma dei non vaccinati"

Mario Zappia, nel consueto report settimanale, sottolinea che "al Covid hospital di Ribera su 40 persone ricoverate 37 non hanno completato il ciclo di somministrazione. Numeri di contagi come in inverno ma le ospedalizzazioni sono la metà grazie al siero"