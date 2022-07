Coronavirus, il bollettino dell'Asp: dieci nuovi ricoverati e un deceduto

Il Coronavirus torna a fare paura. Nel bollettino quotidiano diffuso dall'Azienda sanitaria provinciale, infatti, si riportano 10 nuovi ricoveri (tre dei quali in terapia intensiva) e il decesso di un cittadino favarese. Secondo i numeri dell'Asp, sono 731 le persone guarite rispetto a ieri.

Focus sui ricoveri

In ospedale ci sono 40 (+8) persone ricoverate. Di queste, 34 (+5) sono in degenza ordinaria/subintensiva: 8 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 24 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Due sono invece ricoverati in ospedali fuori pronvincia. In Terapia intensiva, tutti al nosocomio di Ribera, ci sono sei pazienti (+3). Ricoverati anche 6 pazienti non agrigentini e pertanto non ricompresi nel totale. stabile

I contagi Comune per Comune

Agrigento è al momento a quota 1207 positivi (+32) con due migranti ospiti di un centro di accoglienza); Alessandria della Rocca: 50 (-3); Aragona: 199 (+16); Bivona: 92 (stabile); Burgio: 39 (+1); Calamonaci: 11 (+1); Caltabellotta: 85 (+4); Camastra: 26 (+1); Cammarata: 111 (-3); Campobello di Licata: 200 (-1); Canicattì: 855 (+27); Casteltermini: 226 (-12); Castrofilippo: 70 (-6); Cattolica Eraclea: 42 (-2); Cianciana: 107 (+3); Comitini: 9 (-3); Favara: 747 (+27); Grotte: 101 (+11); Joppolo Giancaxio: 24 (stabile); Licata: 727 (+33); Lucca Sicula: 43 (+3); Menfi: 390 (+9); Montallegro: 46 (-2); Montevago: 68 (-10); Naro: 203 (+5); Palma di Montechiaro: 338 (+47); Porto Empedocle: 322 (+3); Racalmuto: 123 (+6); Raffadali: 292 (+21); Ravanusa: 125 (+2); Realmonte: 128 (+1); Ribera: 355 (+4); Sambuca di Sicilia: 64 (-4); San Biagio Platani: 67 (-1); San Giovanni Gemini: 214 (-2); Sant'Angelo Muxaro: 32 (+3); Santa Elisabetta: 59 (+6); Santa Margherita di Belìce: 131 (+4); Santo Stefano Quisquina: 84 (+3); Sciacca: 1259 (+14); Siculiana: 56 (stabile); Villafranca Sicula: 44 (+1).