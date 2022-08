Coronavirus, il bollettino dell'Asp: dopo 10 giorni nessuna vittima ma 229 positivi

Si ferma l'ondata di decessi registrati negli ultimi 10 giorni a causa del Covid-19 in provincia di Agrigento. Nel bollettino diffuso oggi dall'Asp, infatti, si indicano solo 229 casi di positività e un ricovero, con ben 710 guarigioni.

Il focus sugli ospedali

In ospedale si registrano 23 (stabile) persone. Di queste, 22 sono in degenza ordinaria/subintensiva: 7 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 14 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, all'ospedale di Ribera, si trova al momento un solo paziente. Ricoverati anche 4 pazienti non agrigentini (dato stazionario) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 470 positivi con 1 migrante ospite di un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 30; Aragona: 45; Bivona: 33; Burgio: 12; Calamonaci: 6; Caltabellotta: 33; Camastra: 13; Cammarata: 19; Campobello di Licata: 39; Canicattì: 196; Casteltermini: 39; Castrofilippo: 13; Cattolica Eraclea: 40; Cianciana: 25; Comitini: 6; Favara: 210; Grotte: 21; Joppolo Giancaxio: 17; Licata: 367; Lucca Sicula: 15; Menfi: 90; Montallegro: 2; Montevago: 21; Naro: 30; Palma di Montechiaro: 116; Porto Empedocle: 124; Racalmuto: 30; Raffadali: 134; Ravanusa: 100; Realmonte: 47; Ribera: 104; Sambuca di Sicilia: 34; San Biagio Platani: 56; San Giovanni Gemini: 16; Sant'Angelo Muxaro: 15; Santa Elisabetta: 21; Santa Margherita di Belìce: 39; Santo Stefano Quisquina: 41; Sciacca: 247; Siculiana: 40; Villafranca Sicula: 2,

Il bollettino settimanale

Nella mattinata di oggi è stato diffuso anche il bollettino settinamale realizzato dall'Assessorato regionale alla Salute. L'andamento provinciale settimanale dall'1 al 7 agosto segna una differenza molto marcata rispetto alla settimana precedente. In particolare ad inizio mese i nuovi positivi sono stati 1953, con una differenza di 797 casi e un calo del -28%. Per quanto riguarda i ricoveri, nel medesimo periodo si sono registrati 3 persone curate in terapia intensiva, con un rapporto con i positivi di solo lo 0,01%. Quaranta invece i ricoverati in Medicina, con un lieve calo rispetto alla settimana precedente.