Coronavirus, il bollettino dell'Asp: tre morti in tre giorni e 150 nuovi positivi

Tre morti e centocinquanta positivi in più in tre giorni, ma nessun ricovero e 139 guariti. Sono questi i dati dei bollettini per i giorni del 16, 17 e 18 settembre da parte dell'Azienda sanitaria provinciale che, come da "tradizione", cumula le informazioni che riguardano il Covid nel week end.

Per questo non potremo darvi il consueto dato del trend dei positivi e dei guariti rispetto al giorno precedente, ma ci limiteremo a fornirvi il numero dei casi per ogni comune e l'attuale situazione nelle strutture sanitarie.

Il focus sugli ospedali

Al 18 settembre risultano 12 (-4) persone ricoverate di cui 11 in degenza ordinaria/subintensiva: 3 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 8 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. C'è un solo paziente (stabile) in terapia intensiva all'ospedale di Ribera.

I contagi comune per comune

Ecco la situazione al 18 settembre: Agrigento ha 79 positivi; Alessandria della Rocca: 3; Aragona: 10; Bivona: 5; Burgio: 1; Caltabellotta: 7; Camastra: 2; Cammarata: 3; Campobello di Licata: 19; Canicattì: 45; Casteltermini: 5; Castrofilippo: 3; Cattolica Eraclea: 1; Cianciana: 3; Comitini: 2; Favara: 68; Grotte: 3; Licata: 61; Lucca Sicula: 2; Menfi: 15; Montallegro: 3; Montevago: 3; Naro: 15; Palma di Montechiaro: 25; Porto Empedocle: 16; Racalmuto: 5; Raffadali: 21; Ravanusa: 10; Realmonte: 4; Ribera: 14; Sambuca di Sicilia: 12; San Biagio Platani: 4; San Giovanni Gemini: 3; Sant'Angelo Muxaro: 2; Santa Margherita di Belìce: 8; Santo Stefano Quisquina: 1; Sciacca: 53; Siculiana: 4 e Villafranca Sicula: 1.

Sono “Covid free” Joppolo Giancaxio, Calamonaci e Santa Elisabetta.