Covid e Ic "Agrigento centro", i genitori: "Osservate rigidamente tutte le regole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I genitori, componenti del Consiglio d’Istituto “Agrigento Centro” si dissociano da quanto affermato dal sig. Di Rosa, a mezzo social e comunicato stampa, e dalle affermazioni di alcuni genitori in ordine alla preoccupazione circa l’osservazione del protocollo anticovid.

Fanno presente che la scuola sin da Agosto ha posto in essere tutte le misure di sicurezza, avallate dal Comitato Anticovid, che si sono rilevate assolutamente efficaci sin dal primo giorno di scuola.

Infatti si sono verificati casi covid all’interno dell’istituto scolastico che sono rimasti isolati grazie alla diligenza posta in essere da tutti gli operatori scolastici. Sono state osservate rigidamente tutte le regole del Protocollo e ciò ha impedito il contagio con altri bambini e insegnati.

La scuola ha dato e continua a dare ampia dimostrazione di avere sempre operato con massima diligenza e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Per tale motivo, tutti i genitori continuano a far frequentare i propri bambini con estrema serenità e fiducia nella scuola e si dissociano apertamente dal pensiero espresso da qualche genitore, che rappresenta una esigua minoranza, sui social in merito alla preoccupazione del rispetto del protocollo anticovid.

Si precisa che sia la Preside, che il Consiglio d’Istituto, che il Comitato Anticovid si sono mostrati sempre disponibili al confronto ed al colloquio di chi volesse chiarimenti in ordine al rispetto delle regole anticovid. I genitori che hanno espresso il loro disappunto sulle regole scolastiche non hanno mai in alcun modo contattato la scuola per avere chiarimenti in merito e quindi parlano nella assoluta inconsapevolezza del minuzioso lavoro svolto in tal senso.

Il Consiglio d’Istituto si rammarica per l’inutile allarmismo creato a causa della diffusione di notizie infondate su presunti casi COVID, in realtà inesistenti, senza confrontarsi con la scuola che si è resa sempre aperta al dialogo.

La scuola continuerà ad operare, come ha sempre fatto, nel rigido rispetto delle regole anticovid ed in piena armonia con i genitori che portano a scuola i loro figli con serenità.