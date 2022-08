Covid, c'è un'altra vittima: nel bollettino dell'Asp solo 75 i nuovi positivi

Pochi positivi, ma ancora un decesso. Il bollettino dell'Asp di Agrigento continua a tracciare un'evoluzione stabile della diffusione del virus in provincia. Dopo i tre morti registrati dal 5 al 7 agosto, adesso c'è una nuova vittima che, secondo i dati dell'Azienda, era originaria di Porto Empedocle.

Pochissimi i nuovi casi: a fronte dei 150 tamponi effettuati solo 75 i contagi, con 1 ricovero e però ben 885 guarigioni.

Il focus sugli ospedali

In ospedale si registrano 25 (-6) persone. Di queste, 23 (-4) sono in degenza ordinaria/subintensiva: in 6 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e in 15 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 2 pazienti (-2). Ricoverati anche 5 pazienti non agrigentini (dato stazionario) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 575 positivi con 2 migranti ospiti in altrettanti centri di accoglienza; Alessandria della Rocca: 35; Aragona: 58; Bivona: 38; Burgio: 15; Calamonaci: 6; Caltabellotta: 23; Camastra: 15; Cammarata: 22; Campobello di Licata: 57; Canicattì: 240; Casteltermini: 39; Castrofilippo: 14; Cattolica Eraclea: 50; Cianciana: 26; Comitini: 4; Favara: 271; Grotte: 37; Joppolo Giancaxio: 18; Licata: 441; Lucca Sicula: 10; Menfi: 118; Montallegro: 4; Montevago: 17; Naro: 52; Palma di Montechiaro: 134; Porto Empedocle: 165; Racalmuto: 37; Raffadali: 163; Ravanusa: 114; Realmonte: 51; Ribera: 141; Sambuca di Sicilia: 42; San Biagio Platani: 60; San Giovanni Gemini: 31; Sant'Angelo Muxaro: 24; Santa Elisabetta: 33; Santa Margherita di Belìce: 36; Santo Stefano Quisquina: 50; Sciacca: 269; Siculiana: 41; Villafranca Sicula: 2.