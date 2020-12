Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 13 nuovi positivi, 1 ricoverato, 13 guariti e nessuna vittima

Tredici nuovi positivi, un ricoverato, 13 guariti e nessuna vittima. Sono i numeri principali del bollettino diramato dall'Azienda sanitaria provinciale.

Con 228 tamponi eseguiti, il tasso di positività si abbassa al 5,7 per cento. Se, per fortuna, resta fermo a 112 il numero dei deceduti, i 13 guariti fanno sfondare il tetto dei 3.000, superandolo di 8 unità.

Ricoveri

Scende di una unità (da 23 a 22) il dato degli agrigentini ricoverati in ospedale. Ben 18 sono in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 14 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 3 al "Giovanni Paolo II" e 1 al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Ci sono poi 3 agrigentini ricoverati in strutture lowcare: due al Canicattì hotel Covid (ex Ipab) e uno in hotel Covid fuori provincia. Ed infine c'è - all'ospedale di Agrigento - un ricoverato in Terapia intensiva.

L'andamento nei singoli Comuni

Per quanto riguarda i contagi, Agrigento è - ad oggi - a 49 positivi; Alessandria della Rocca è a 1; Aragona è a 7; Bivona a 5; Camastra a 3; Cammarata a 8; Campobello di Licata a 13 e Canicattì a 86. Casteltermini è a 4 persone attualmente in trattamento per Covid-19; Castrofilippo ha 2 contagiati, Cattolica Eraclea 1; Favara 17; Grotte 9, Joppolo Giancaxio 18, Licata 29, Menfi 32, Montevago 14 e Naro 5. Palma di Montechiaro ha - stando sempre al report diramato questa sera - 17 positivi; Porto Empedocle 21, Racalmuto 9, Raffadali 4, Ravanusa 37, Ribera 22, Sambuca di Sicilia ha due soli caso; San Biagio Platani ne ha 22, San Giovanni Gemini 4, Santa Elisabetta 3, Santa Margherita di Belìce ne ha 9, uno invece Santo Stefano Quisquina e 47 ne ha infine Sciacca. Sono Covid-free Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Comitini, Lucca Sicula, Montallegro, Realmonte, Siculiana, Sant'Angelo Muxaro e Villafranca Sicula.