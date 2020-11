Assembramenti davanti le scuole, Di Rosa: "Disporre servizio d'ordine"

Bar, ristoranti, pizzerie sono stati chiusi dal nuovo Dpcm che vuole provare a contenere il rischio contagio da Covid-19. Occorre evitare - è prioritario - raggruppamenti e assembramenti che espongono chiunque, in presenza di asintomatici, al virus. Ma gli assembramenti purtroppo continuano a registrarsi. E' accaduto, ad esempio, ma non è l'unico caso in provincia, davanti un istituto scolastico di Agrigento. Una foto postata sui social, e subito diventata virale, ha innescato - ancora una volta - la discussione fra posizioni diverse.

"Cosa ne pensa l'amministrazione Micciché? Perché non disporre un servizio d'ordine davanti agli istituti scolastici con i volontari di Protezione civile?" - ha chiesto Peppe Di Rosa del movimento cittadino "Mani libere" - .

"Stamattina la foto di Nino Riggio ha aperto una discussione tra genitori e nostri attivisti - ha scritto Di Rosa in una nota stampa - . Per il governo siamo 'zona arancione' questo è assodato. Il Coc è insediato? Perché non utilizzare i volontari di protezione civile per evitare assembramenti davanti tutti gli istituti scolastici cosa che invece avviene in tutte le scuole elementari e dell'infanzia agrigentine? - ha chiesto Di Rosa al sindaco Micciché - . Possibile che non ci rendiamo conto che c'è gente che tra qualche settimana non avrà di che mangiare (il riferimento è alle attività commerciali ndr.) e ci si ritrova, assembrati, davanti gli istituti scolastici? E viene criticato pure chi segnala il problema. A volte bisogna essere impopolari e noi siamo coscienti di esserlo" - conclude Di Rosa - .