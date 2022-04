Covid: 3.462 nuovi contagiati in Sicilia (387 in provincia), il tasso di positività scende al 13,8%

Sono 3.462 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 25.118 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 4.106. Il tasso di positività scende al 13,8% mentre ieri era al 14%. La Sicilia è oggi all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 122.198 con un decremento di 2.463 casi. I guariti sono 6.449 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 10.568.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 874, 23 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 48, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 940 casi, Catania 911, Messina 429, Siracusa 357, Trapani 410, Ragusa 274, Caltanissetta 217, Agrigento 387, Enna 80.

Il Covid in Italia (Fonte Today)

Il nuovo bollettino del ministero della Salute registra 58.861 casi e 133 decessi. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 7.631 contagi, seguita da Campania (+6.662), Veneto (+6.121), Lazio (+5.595) ed Emilia Romagna (+5.379). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.409.183. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 60.951 (ieri 55.773) per un totale che sale a 14.998.689. Gli attualmente positivi sono 1.689 in meno (ieri +14.130), arrivando complessivamente a 1.247.117. Di questi, 1.236.804 sono in isolamento domiciliare.

