Covid-19, in settimana parte la fase due delle vaccinazioni, l’obiettivo dell’Asp: “Immunizzare la popolazione in sei mesi”

Da questa settimana, le dosi del vaccino Moderna disponibili in provincia id Agrigento, saranno somministrate ai pazienti delle residenze per anziani. La seconda fase della vaccinazione anti Covid della popolazione, è stata pianificata dall’Asp di Agrigento che prevede di completare l’immunizzazione in provincia, entro il prossimo mese di settembre.

Sono circa 350 mila gli abitanti dell’agrigentino che saranno coinvolti nella vaccinazione e per rispettare le scadenze, l’Asp di Agrigento confida nella collaborazione dei medici di famiglia e dei farmacisti che avevano offerto la disponibilità a contribuire. Tutto è però condizionato, dalla fornitura dei vaccini stessi.

“Il problema che abbiamo adesso – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie, Mario Zappia, commissario straordinario dell’Asp – è che non ci sono i vaccini, se arrivano a metà mese, entro settembre riusciamo a vaccinare la popolazione. Se avessimo continuato con la stessa cadenza dell’inizio – aggiunge Zappia - avremmo finito a luglio o agosto. Comunque abbiamo calcolato che – conclude il commissario dell’azienda sanitaria provinciale - in sei mesi riusciremo a completare la vaccinazione della popolazione agrigentina”.