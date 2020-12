Alunni positivi al Covid 19, in Sicilia sono più di 1800: ecco il dato provinciale

Sono stati diversi gli studenti delle scuole dell’Agrigentino che hanno contratto il Covid 19. L’ufficio scolastico regione Sicilia ne ha tracciato la situazione epidemiologica delle scuole di Infanzia e del Primo ciclo dell’Agrigentino. I dati, diffusi dal ministero dell’istruzione, sono stati aggiornali a ieri 2 dicembre.

Nell’ultima colonna della tabella è stato calcolato il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi. "Tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni). Dal raffronto con i dati rilevati nella settimana precedente, 25 novembre, si evidenzia che, mentre il totale degli alunni positivi per l’infanzia è sostanzialmente invariato, per la primaria gli alunni allo stato attuale positivi al Covid -19 sono 51 in meno (-6%) e 77 in meno per il I grado (-9%).

Un dato, secondo quanto emerso, significativo. Un sospiro di sollievo per genitori e alunni. Il governo Musumeci ha deliberato la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di II grado già dal 24 ottobre e anche se in base al Dpcm del 3 novembre si sono potuto verificare casi di rientro in classe di alcuni alunni con determinate esigenze, la Dad al momento è in vigore fino al 3 dicembre. Gli alunni positivi in Sicilia, dato aggiornato al 25 novembre, erano 2mila. Oggi sono circa 1800.

Nell’Agrigentino gli alunni positivi al Covid 19 sono 68 su un totale di 38039. Dato che coinvolge le scuole di Infanzia, Primaria e Primo grado. Il report è sulla base delle risposte trasmesse dal 98% delle scuole.