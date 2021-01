Ravanusa si prepara al lockdown, il sindaco D’Angelo: "Alcuni cittadini sono stati superficiali"

“A pesare è stato probabilmente il fatto che alcuni nostri concittadini sono stati indisciplinati e hanno preso sottogamba il problema, non comprendendo fino in fondo che il diffondersi della pandemia era un rischio imminente”. Così ai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo alla vigilia dell’entrata in vigore dell’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci che introduce la “zona rossa” nel centro agrigentino.

A Ravanusa, gli attuali positivi al Covid-19 sono 107, contagi che si sono rapidamente diffusi a ridosso delle festività natalizie. Molti dei focolai fanno riferimento agli stessi nuclei familiari. Era stato lo stesso primo cittadino a chiedere a Palazzo d’Orleans il lockdown per Ravanusa che fino al prossimo 31 gennaio sarà off-limits. Negozi chiusi e regole più rigide per la comunità che conta circa dodici mila abitanti.

Il coronavirus non ha risparmiato neanche l’organico della polizia Municipale: due vigili urbani sono attualmente positivi ed altri quattro sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa dei test diagnostici. Su un numero complessivo di nove agenti effettivi, attualmente il comando dei vigili urbani di Ravanusa può contare solo sulla presenza di tre agenti. Per il controllo del territorio, il sindaco Carmelo D’Angelo, ha chiesto aiuto alla prefettura di Agrigento. Nella tarda mattinata, in video conferenza, si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per pianificare i controlli delle forze dell’ordine che dalla mezzanotte scatteranno in entrata e in uscita dal centro abitato.