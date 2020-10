Covid-19 e il "mistero" dei numeri: ecco quanti sono in totale i contagiati in provincia

Da Licata a Sciacca, passando per Agrigento e Canicattì e spingendosi fino a Cammarata e San Giovanni Gemini, quotidianamente è un "bollettino di guerra". Contagiati di qua, positivi al Covid-19 di là. Ma quali sono, per l'Agrigentino, i numeri complessivi di questa seconda ondata epidemiologica? In totale quanti infettati ci sono?

Se lo chiedono in tanti, anzi tantissimi, fra il capoluogo e il resto dei paesi della provincia. Da quando è tornata a crescere la curva della pandemia, Agrigento non ha più il quotidiano bollettino d'informazione - diramato dalla locale massima autorità competente: l'Asp - . Si attendono, di fatto a qualsiasi ora del giorno e della notte, le comunicazioni fatte sui social dai sindaci. Comunicazioni che non in tutti i casi sono esaustive perché talvolta pur dando conto del quotidiano numero dei contagiati ci si dimentica di riepilogare a quanti positivi, in totale, si è arrivati per quella specifica realtà.

Fra capoluogo e provincia ci sono - stando al dato raccolto da AgrigentoNotizie - 327 persone che, attualmente, sono positive al Covid-19. Di queste, 291 è in isolamento domiciliare; 29 risultano essere ricoverati in vari ospedali: soprattutto fuori l'Agrigentino e 7 persone sono sistemate nelle strutture lowcare. L'area maggiormente "colpita" resta quella di Sciacca, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice (32). Ma un buon numero di casi si registrano anche ad Agrigento (20), Porto Empedocle (17), Licata (17), Canicattì (15).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta, naturalmente, fra nuovi ed eventuali tamponi positivi (i cui esiti vengono comunicati dall'Asp ai sindaci non appena arrivano) e guarigioni, di numeri che non possono considerarsi cristallizzati ma che, volendo tracciare una sorta di bilancio, quotidianamente, subiscono variazioni diverse.