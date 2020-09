Nuovo caso di Covid-19 ad Aragona, il sindaco: "Ad oggi stanno tutti bene"

Continuano a registrarsi soggetti positivi al Covid-19 ad Aragona. Il sindaco Peppe Pendolino ha infatti annunciato che c'è un nono caso in pochi giorni nella città delle Maccalube.

"Il soggetto - spiega in un video - si trovava fortunatamente già in isolamento perché componente del medesimo gruppo familiare in cui rientrano i casi dei giorni scorsi. Ho parlato al telefono con tutti i positivi fin qui individuati e ad oggi versano fortunatamente tutti in buone condizioni".

Il sindaco ha ribadito l'appello a tutti i cittadini ad usare massima attenzione e a rispettare pedissequamente le regole fin qui individuate per limitare il contagio.

Preoccupazione per quanto sta avvenendo in diverse zone della provincia, a partire proprio da Aragona, ha espresso il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. "Stiamo tutti attenti, rispettiamo il distanziamento per quanto possibile e utilizziamo tutti i dispositivi di protezione individuale, mascherine e gel per le mani. Per quanto possibile anche gli esercizi commerciali continuino a osservare con scrupolo le regole e si preoccupino di farle rispettare".

Il sindaco, nell'invitare cittadini ed esercenti anche a mettere in campo un vero e proprio controllo sociale, ha annunciato di aver chiesto alla polizia locale e alle forze dell'ordine di fare più controlli, ma respinge anche le accuse di chi lo sollecita ad agire ad esempio con la chiusura delle scuole, spiegando che la Regione ha oggi limitato significativamente il potere dei sindaci.