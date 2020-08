Nuovo caso di Covid-19, è una donna che è stata in vacanza in Sardegna

Nuovo caso di Covid-19 ad Agrigento. Ad annunciarlo sui social è il sindaco Lillo Firetto.

"L'Asp mi ha appena comunicato che abbiamo un nuovo caso positivo - ha scritto -. Si tratta di una signora di ritorno da una vacanza in Sardegna. Come protocollo, si stanno attivando tutte le attività di prevenzione e gli accertamenti del caso sui suoi possibili contatti. La signora accusa alcuni sintomi tipici della malattia e si trova in isolamento domiciliare".

Insomma, dopo i viaggi a Malta realizzati da giovani e giovanissimi, anche altre destinazioni (queste all'interno del Belpaese) sembrano poter celare dei rischi, sempre che - sia chiaro - è lì che la donna ha contratto il Covid.

"Come già annunciato più volte - aggiunge Firetto - chiedo ai cittadini di continuare a usare tutte le precauzioni per evitare il contagio: mantenere il distanziamento sociale, evitare baci e abbracci, indossare la mascherina, lavare bene e spesso le mani, igienizzarle con il gel prima di entrare nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali. Rispettare queste poche regole significa avere rispetto per le persone più fragili e per gli anziani".