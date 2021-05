Valle dei Templi, soddisfazione di Samonà per il sequestro delle strutture abusive  

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

«Se qualcuno pensava di spostare le lancette indietro di qualche decennio, quando le opere abusive passavano inosservate, si è sbagliato di grosso. Ringraziamo il Nucleo per la Tutela del patrimonio culturale e tutta l'Arma dei carabinieri per l'incessante azione di contrasto dell'illegalità e dell'abusivismo». Lo dichiara l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, in merito al sequestro delle strutture abusive all'interno del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, su provvedimento del gip.