Abusivismo edilizio al viale Della Vittoria e a Fiume Naro: scattano sanzione e ordine di demolizione

Una ha realizzato delle opere abusive al piano terra di un edificio del viale Della Vittoria. E non le ha demolite nonostante l'ingiunzione. Nel 2018, il Municipio ha elevato una sanzione amministrativa da 10.600 euro ed ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ma la proprietaria di quell'immobile ha ricorso al Tar che, nel 2017, ha sospeso l'efficacia del verbale. Lo scorso anno è arrivato un nuovo pronunciamento e la sanzione è stata ridotta al minimo edittale: 2 mila euro. Ed adesso da palazzo dei Giganti è partito l'ordine di onorare quel pagamento.

Un'altra, nei pressi di Fiume Naro, ha realizzato un magazzino con copertura in ampliamento ad un fabbricato già oggetto di concessione edilizia in sanatoria. E per questa agrigentina, i funzionari del Comune hanno firmato un'ordinanza di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Dovrà farlo entro 30 giorni. In caso contrario - è l'avvertimento di palazzo dei Giganti - lo farà in danno proprio il Comune.