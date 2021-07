Costruzione abusiva su suolo comunale e in possesso di un'aquila in via d'estinzione: denunciato

Ha realizzato un fabbricato - con piattaforma in cemento armato, pareti e tetto a falde - di 32 metri quadrati. Un'opera costruita senza alcuna autorizzazione o concessione edilizia, fatta su suolo pubblico comunale. Ma durante i controlli - per fronteggiare la piaga dell'abusivismo edilizio - i carabinieri di Porto Empedocle, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, lo hanno trovato in possesso anche di un'aquila fasciata. Un rapace a rischio estinzione che deteneva illegalmente. Ha 28 anni l'empedoclino che è finito nei guai.

Il giovane dovrà rispondere, dinanzi alla Procura di Agrigento, delle ipotesi di reato di occupazione ed edificazione abusiva su suolo pubblico, realizzazione di opere edilizie in assenza di concessione e detenzione illegale di rapace di specie protetta in via di estinzione.

L’esemplare è stato affidato al personale faunistico venatorio del Comune di Cattolica Eraclea che dopo le cure provvederà alla liberazione.