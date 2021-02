Costone della via Lincoln, riunione operativa per l'ok ai lavori urgenti

Non solo parole. E’ pronto il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del costone della via Lincoln. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia si è svolta una riunione che ha visto confrontarsi oltre all’ingegnere Costa, anche il sindaco Ida Carmina e l’assessore ai lavori pubblici, Luca Cutaia. In rappresentanza delle famiglie del complesso residenziale Arcadia, c’era l’avvocato Mula.

Al tavolo tecnico, lo studio di progettazione Carlino, ha spiegato che gli interventi devono essere urgenti. Nel dettaglio, secondo quanto si legge su La Sicilia, si dovrebbe agire con immediatezza bloccando lo sfaldamento della pietra arenaria. La tabella di marcia utile a segnare la fine dei lavori parla di 7/9 mesi. Gli interventi immediati dovrebbero riguardare la zona alte, li dove ci sono: abitazioni e magazzini.