Rifiuti, nel 2025 il servizio costerà oltre 17 milioni: l'aumento è di 500mila euro

Le entrate Tari per il comune di Agrigento, dopo una lieve flessione verso il basso torneranno a salire in modo repentino proprio nell'anno di capitale della cultura.

Tutto è contenuto nel Pef (il piano economico finanziario) validato in questi giorni dalla Srr Agrigento est per conto di palazzo dei giganti, che fissa appunto quale deve essere l'entrata tributaria prevista per quello che è un servizio che deve essere integralmente pagato dai cittadini.

Se il piano 2023 prevedeva un costo di poco più di 16 milioni e 710mila euro (dei quali poco meno di 8 milioni sono costi fissi), per il periodo 2024 la Srr ha validato un costo di circa 16 milioni e mezzo, (a fronte di un aumento di però di 800mila euro dei costi variabili) e di oltre 17 milioni di euro per il 2025, con un aumento effettivo di un milione sui costi fissi e una riduzione di 500mila euro sui costi variabili.

Stando a quanto finora prospettato ai consiglieri comunali (dovrebbero essere loro nelle prossime settimane a votare il piano) l'aumento in bolletta ci sarà nonostante la contrazione del costo per l'anno in corso per quanto l'incremento dovrebbe essere di pochi euro. Quello che bisognerà capire è cosa accadrà il prossimo anno e se la lotta all'evasione ed elusione degli anni passati potrà continuare ad "ammortizzare" un aumento dei costi che in parte è calcolato su base statistica e in altra parte è frutto, ad esempio, delle ancora troppo numerose discariche abusive.

Ad incidere, ad onor del vero, sono anche cause esterne, come impianti sempre più lontani e più cari per smaltire i materiali, a partire dal secco residuo. Da quanto è dato sapere, in aula "Sollano", dove il clima è tutt'altro che sereno, si annuncia battaglia.