Bolletta dell'energia elettrica da quasi seimila euro, giovane imprenditore denuncia: "Vale ancora la pena di investire?"

"In due mesi quasi 6mila euro per pagare la fornitura di energia elettrica solo per uno dei miei locali, oggi mi chiedo se ne valga davvero la pena".E' una denuncia dura, amara, quella che Mirko Franco affida ai social pubblicando una foto assolutamente esplicativa: una bolletta di oltre 5mila e 500 euro da pagare entro il prossimo 28 settembre. Consumi che fanno riferimento ad uno dei due locali aperti insieme al fratello Andrea, La Rotta, da anni punto di riferimento per tantissimi agrigentini e anche per i vip che arrivano in città.

"Abbiamo investito tanto tra La Rotta e Al Calante, creato posti di lavoro dando delle opportunità ai tanti giovani che ci hanno affiancato nel periodo estivo e non solo,, pagate le tasse (esagerate) che ci spettavano. Personalmente sempre creduto in questa terra, per la quale spendo ogni energia contribuendo alla sua crescita. Oggi mi chiedo se ne valga davvero la pena, considerato che per lavorare, e far lavorare, devo pagare cifre altissime".

Non è, comunque, solo un problema di energia elettrica, ovviamente. "I costi sono complessivamente raddoppiati - continua a spiegare Franco - e oggi i margini, che già non erano altissimi, si sono ridotti quasi fino a sparire. Se questa situazione dovesse proseguire, diventerà antieconomico investire in un'attivià commerciale".