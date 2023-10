Costi dell'energia elettrica sempre più salati, i Comuni dovranno sborsare 3 milioni di euro

Il primo tentativo di approvazione è dei giorni scorsi, ma tutto è slittato per impegno dei sindaci in altri contesti. Certo è che adesso i primi citadini componenti di Aica dovranno sostenere con i bilanci dei propri Comuni una perdita di gestione che sarà salatissima: oltre tre milioni di euro.

Niente di nuovo o inatteso: la deliberazione del Cda è di questa estate e già allora si trovava come unica possibile soluzione quello di ribaltare sui soci, in quota parte, queste spese. Del resto non si tratta di ammanchi improvvisi, ma delle somme necessarie per colmare i maggiori costi dell'energia elettrica sostenuti nel 2022 e che, verosimilmente, si ripresenteranno almeno per il bilancio 2023 nelle more che gli investimenti di ammodernamento consentano di ridurre il fabbisogno di energia elettrica di impianti, centraline, depuratori eccetera.

"Le suddette perdite di gestione influiscono negativamente sull’attuale equilibrio finanziario che potrà invece essere garantito negli esercizi futuri, sulla base della realizzazione dei programmi di investimento" scrivono appunto nel bilancio che i sindaci dovranno approvare applicando, va precisato, alcuni correttivi proposti dal collegio dei revisori dei conti. Questi, in un parere del dicembre scorso, avevano inoltre evidenziato una lunga serie di anomalie rispetto agli obblighi di trasparenza e non solo.

Adesso quindi si apre la fase del voto, che potrebbe aprire un nuovo fronte di scontro tra i sindaci soprattutto se - come avvenuto in passato - all'esterno si punterà il dito contro la gestione del servizio idrico e sul fatto che la stessa ricade integralmente, da un punto di vista economico, sui malandatissimi comuni, i quali saranno costretti a dotarsi di strumenti finanziari che prevedano le somme da versare ad Aica a scapito di servizi per i cittadini.

Del resto, come si suol dire, la coperta è corta.