"False dichiarazioni per ottenere finanziamenti agricoli": dovranno risarcire oltre 53mila euro

Uno avrebbe dichiarato di possedere molti più ettari di quanti effettivamente ne avesse in gestione, l'altro non avrebbe controllato la veridicità della domanda presentata, la Corte dei conti condanna dipendente di un patronato e un agricoltore: dovranno risarcire per oltre 50mila euro l'Agea.

I fatti risalgono ad alcuni anni fa: i due sono stati accusati dalla Procura contabile di aver provocato un danno erariale all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a causa di una richiesta di contributi, per l'anno 2015, realizzata in modo fraudolento.

In particolare l'agricoltore, secondo l'accusa - poi confermata dai giudici contabili - avrebbe indicato di possedere ben 208 ettari di terreno a fronte degli 83 effettivamente di sua proprietà. Nell'elenco dei fondi, in particolare, avrebbe inserito anche alcuni appezzamenti del demanio della Regione ricadenti anche provincia di Agrigento.

"Tale discrasia di superficie - sentenziano i giudici - così come anche il fatto che nelle domande era stata dichiarata la conduzione di terreni del demanio regionale per i quali non è stato dichiarato alcun specifico titolo di conduzione, portano questo Collegio a ritenere che il sig. Z.S. ha volutamente omesso i controlli di

sua competenza al fine di fare apparire una consistenza aziendale della ditta B.A. diversa da quella reale con la consapevolezza di fare acquisire in modo fraudolento a quest'ultimo i contributi a danno dell'Agea".

Una condotta che configurava quindi il dolo, dato che Z.S. si era reso "pienamente partecipe e aveva sostenuto in maniera determinante il meccanismo fraudolento".

Per questo adesso entrambi gli accusati (nessuno dei due si è costituito in giudizio né ha depositato atti per la difesa) adesso dovranno risarcire in solido l'Agea per oltre 53mila euro.