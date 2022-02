Università, in arrivo ad Agrigento anche scienze infermieristiche

La notizia circolava solo in ambiente istituzionale da alcuni giorni, e adesso è arrivata la comunicazione pubblica: ad Agrigento è in arrivo il corso di laurea in Scienze infermieristiche.

L'annuncio è stato fatto ieri dal rettore Massimo Midiri nel corso della presentazione del "Wellcome week" dell'Università di Palermo, che appunto ha formalizzato l'interessamento di Unipa per la realizzazione di un corso anche in provincia di Agrigento e di Caltanissetta. Un investimento importante, che si affianca a quelli fin qui realizzati per il polo agrigentino, che solo dopo il rinsaldamento dei rapporti con Palermo ha di fatto visto potenziare la propria offerta formativa.

Il corso potrà partire già con l'anno accademico 2022/2023. Gli esami di ammissione si terranno questa estate e i posti a disposizione saranno cinquanta. L'Ecua sta interloquendo con l'Asp per avere la disponibilità di strutture e locali per le lezioni pratiche.