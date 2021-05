Covid, Sicilia terza regione per numero di nuovi casi (41 in provincia): ma gli ospedali continuano a svuotarsi

Sono 418 i nuovi contagi Covid individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.386 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 2,1%. L'Isola resta la terza regione d'Italia per numero di nuovi casi dopo Lombardia e Campania. Insomma l'impatto del virus è meno virulento, ma la strada verso i zero contagi è ancora lontana. Ma dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età.

Continua per fortuna la discesa sia delle persone in ospedale, sia - per effetto dei 1.134 guariti - degli attuali positivi (cioè le persone che ad oggi hanno il virus), che restano 10.615 (-725 rispetto a ieri). I ricoveri ordinari diventano 512 (-23), mentre le terapie intensive occupate 73 (-9), con nessun nuovo ingresso. In totale dunque in ospedale restano 585 persone (il 5,5% dei positivi). Nove invece le vittime.

A Catania la maggior parte dei nuovi contagi registrati (168). A Palermo e provincia sono invece 72. Quindi Messina (51), Siracusa (25), Trapani (23), Ragusa (20), Agrigento (41), Caltanissetta (11) ed Enna (7).

Domenica Sda consegnerà oltre 76 mila dosi tra Moderna e Janssen

Sono 76.100 i prossimi vaccini anti-Covid in consegna da parte del corriere espresso di Poste Italiane da domenica 30 maggionei centri siciliani. Si tratta di 29.600 dosi del tipo Moderna e 46.500 Johnson & Johnson. Sda recapiterà le forniture presso le farmacie ospedaliere diGiarre (rispettivamente 8.000 sieri Moderna - 9.750 Janssen), Milazzo (5.000 - 6.000), Enna (500 – 1.500), Palermo (1.200 – 12.000), Erice (4.000 – 4.000), Siracusa (2.400 – 3.750), Ragusa (2.500 – 3.000), Agrigento (4.000 – 4.000) e Caltanissetta (2.000 – 2.500).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute registra 3.738 casi su 249.911 tamponi. 126 le vittime mentre si svuotano gli ospedali: nei reparti si trovano 7.192 pazienti, 515 in meno di ieri e nelle terapie intensive 1.142 pazienti, 64 in meno di ieri. Nella mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, rimangono in rosso (150/499 contagi ogni 100 mila abitanti nelle ultime due settimane) solo Campania, Puglia, Toscana, Calabria, Basilicata e Valle D'Aosta. Il complessivo miglioramento della situazione epidemiologica colloca l'Italia tra i pochi Paesi dell'Europa occidentale che possono contare su più regioni in arancione che in rosso. Germania, Belgio e Olanda sono infatti ancora alle prese con la zona rossa sul loro intero territorio.

In questo contesto da lunedì Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise andranno in zona bianca e diranno addio al coprifuoco. Lo stabilisce la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia: "A partire dal 31 maggio Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca". Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla. E' quanto si legge in una nota. Dovranno invece aspettare il 7 giugno Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo; il 14 giugno - se non vi saranno peggioramenti - potrebbero arrivare in zona bianca anche Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 maggio