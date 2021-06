Coronavirus, 289 nuovi positivi sull'isola (30 in provincia): regione al terzo posto per contagi

Negli ospedali i ricoverati sono 468, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 47, 9 in meno rispetto al bollettino precedente

Sono 289 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.571 tamponi processati, con una incidenza del 2,1%. La regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 16, facendo salire il totale a 5.855. Il numero degli attuali positivi è di 8.698 con un decremento di 790 casi. I guariti sono 1.063. Negli ospedali i ricoverati sono 468, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 47, 9 in meno rispetto al bollettino precedente.

Questa la distribuzione di casi registrati per province: Palermo 31, Catania 112, Messina 37, Siracusa 25, Trapani 8, Ragusa 25, Agrigento 30, Caltanissetta 8, Enna 13.

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente in Sicilia sono state somministrate 2.624.299 dosi delle 3.042.702 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 6.08 del 2 giugno 2021). Questa la distribuzione per età dei vaccini inoculati, tra richiami e dose unica (tra parentesi indicato il numero considerando anche le prime dosi): 48.953 per la fascia d’età 20-29 (78.350), 62.811 fascia 30-39 (98.648), 105.809 fascia 40-49 (221.763), 167.052 fascia 50-59 (334.293), 180.451 fascia 60-69 (343.367), 176.547 fascia 70-79 (312.899), 219.967 over 80 (251.472), 9.105 fascia 16-19 (12.742).

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

• Nuovi casi: 2.897;

• Casi testati: 65.900;

• Tamponi (diagnostici e di controllo): 226.272;

? molecolari: 120.026 di cui 2705 positivi pari al 2.25%;

? rapidi: 106.246 di cui 191 positivi;

• Attualmente positivi: 210.050, ieri 225.751;

• Ricoverati: 5.858, 334 in meno di ieri;

• Ricoverati in terapia intensiva: 933 di cui 33 nuovi, 56 in meno di ieri;

• Deceduti dopo un tampone postivo: 126.283;

• Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.223.200;

• Totale dimessi/guariti: 3.886.867.