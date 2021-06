Covid, in Sicilia più di 300 nuovi casi: 49 sono nell'Agrigentino

Nel giorno in cui si riprende a bere il caffè al bancone del bar in Sicilia si registrano altri 326 nuovi casi di Covid, di questi appena 23 tra Palermo e provincia, dove però Prizzi finisce in zona rossa. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 15.857, col tasso di positività del 2%.

Continua senza sosta il calo dei ricoveri: nei reparti ordinari restano 451 pazienti (- 24), mentre in terapia intensiva ne rimangono 56 (-3) con tre nuovi ingressi. I morti sono 12, mentre i guariti sono 758. Gli attuali positivi restano sotto quota 10 mila e precisamente 9.488 (-444 rispetto a ieri).

Questa la distribuzione di casi registrati per province: Palermo 23, Catania 163, Messina 18, Siracusa 19, Trapani 34, Ragusa 12, Agrigento 49, Caltanissetta 3, Enna 5.

La situazione nel resto d'Italia

Oggi si registrano 2.483 nuovi casi e 93 decessi, in aumento rispetto ai 1.820 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Le persone guarite o dimesse oggi sono 10.313. Gli attualmente positivi sono 225.751, -7.923 rispetto a ieri. Più contagi rispetto a ieri, ma succede sempre il martedì perché si fanno più tamponi. Scendono dopo 7 mesi sotto quota mille le terapie intensive (989 in tutto), in calo di 44 unità rispetto a lunedì. Gli ingressi giornalieri sono stati 41 (ieri erano stati 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.192, in calo di 290 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 218.570 persone, in diminuzione di 7.589 nelle ultime 24 ore.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 221.818, ovvero 134.841 in più rispetto a ieri quando erano stati 86.977. Mentre il tasso di positività è 1,1% (considerando anche gli antigenici).

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 1º giugno 2021