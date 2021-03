La provincia sempre più in "zona rossa": altri tre comuni in lockdown

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce tre nuove “zone rosse” in provincia di Agrigento. Si tratta di Comitini, Racalmuto e Siculiana.

L’ordinanza entrerà in vigore domani e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dagli stessi sindaci e deciso in base alla relazione delle rispettive Asp.

Nella stessa ordinanza, esclusivamente per i territori comunali dichiarati “zona rossa”, è disposto il divieto di transito in ingresso e in uscita per raggiungere le seconde case e i consueti divieti di ingresso e transito all'interno dei Comuni.

Salgono, quindi, a sette le zone rosse in provincia di Agrigento dopo Sciacca, Palma, Raffadali e Ribera.