Coronavirus, c'è una nuova vittima: San Biagio Platani chiede la zona rossa

C'è una nuova vittima. L'emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato un nuovo decesso. Questa volta è accaduto a San Biagio Platani, piccola realtà per la quale la commissione straordinaria e l'Asp di Agrigento hanno chiesto al presidente della Regione Sicilia l'istituzione della "zona rossa". Dopo Sambuca di Sicilia e Camastra, dove la "zona rossa" è ancora in corso, concretamente anche San Biagio Platani s'avvia a diventare - per tre settimane - off-limits. C'è infatti, purtroppo, "l'acclarata presenza di un esteso focolaio di Covid-19 - ha evidenziato la commissione straordinaria -, con crescita accentuata della curva epidemiologica". E questo impone "misure drastiche a salvaguardia di tutta la popolazione" - ha scritto la commissione - .

A San Biagio Platani sono stati realizzati, fino ad oggi, più di 400 tamponi rapidi e molecolari. I positivi, al momento, sono 47, otto i guariti, una la vittima appunto, quattro i ricoverati in ospedale e quattro casi clinici in corso d'accertamento.

Ma i contagi, così come anche le guarigioni, si registrano pure oggi in tutta la provincia.

Sali e scendi a Licata

"L’Asp di Agrigento ci ha appena fornito conferma di 1 nuovo caso di guarigione. Il numero degli attuali positivi a Licata scende a 52" - hanno reso noto dal comando polizia municipale - .

Nuovo caso a Santo Stefano Quisquina

"Abbiamo avuto comunicazione ufficiale di un altro caso di positività al Sars-Cov-2. La persona si trova in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva già da parecchi giorni - ha reso noto il sindaco Francesco Cacciatore - . Abbiamo appreso anche del test negativo ad uno dei due soggetti precedentemente positivi. Ad oggi dunque Santo Stefano registra due casi di positività2.