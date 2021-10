In Sicilia scendono sotto quota 10 mila i positivi al Covid (+31 in provincia), continua il calo dei ricoveri

Scendono sotto quota diecimila le persone che in Sicilia ad oggi hanno il Covid. Gli attuali positivi per la precisione sono 9.289 (-747 rispetto a ieri). Secondo il bollettino odierno inoltre sono 299 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore su 17.276 tamponi (tasso di posività dell'1,7%). I numeri mostrati nelle tabelle sono in realtà un po' diversi, questo perché la Regione precisa che tra i tamponi molecolari comunicati in data odierna 16 sono relativi al mese di settembre 2021 mentre tra i nuovi positivi comunicati 5 sono relativi sempre a settembre. La sostanza insomma non cambia. Tra i 6 decessi comunicati invece uno è riferito a ieri, due a lunedì scorso, uno a domenica mentre due al 5 ottobre.

Mentre continua la discesa dei ricoverati che restano 314 nei reparti ordinari (-26 rispetto a ieri) e 41 (+2) in terapia intensiva, dove si registrano quattro nuovi ingressi. I guariti invece sono 1.045. Per quanto riguarda le province invece sono 43 i nuovi casi a Palermo, 127 a Catania, 12 a Messina, 38 a Siracusa, 8 a Trapani, 22 a Ragusa, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 11 a Enna.

Il Covid in Italia

Considerando l'intera nazione sono 2.772 i nuovi casi di Covid registrati a fronte dei 2.494 di ieri; i tamponi effettuati sono 278.945 mentre ieri 315.285, per cui il tasso di positività risale all’1% (ieri 0,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 37 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 131.241. I ricoveri ordinari sono 2.552 (113 in meno rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 367 (tre in meno, con 19 ingressi del giorno: ieri erano stati 21).