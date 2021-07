La paura si chiama variante Delta, l'appello dei medici: "Correte a vaccinarvi"

"E'solo il 10 luglio e stiamo già facendo una grande fatica a tracciare i positivi e i contatti di variante Delta rientranti da Spagna, Portogallo e Malta. L'anno scorso la stessa situazione si verificò circa un mese dopo e posso assicurarvi che è stato orribile". E' il racconto di quanto sta accadendo in questi giorni in Sicilia, condensato in poche righe e pubblicato su Facebook da Rosario Iacobucci, responsabile dell’hub vaccini della Fiera di Palermo.

Il post, rilanciato dall'ufficio del commissario emergenza Covid, mette nero su bianco l'evoluzione della situazione. In tutta Italia si registra un rialzo dei contagi e da parte dei camici bianchi si rinnova l'appello alla cautela. E alla vaccinazione. Distanziamento e sieri restano le armi principali per non ripiombare nell'incubo.

"Siamo stanchi, siamo veramente stremati psicologicamente e fisicamente - scrive Iacobucci -. Vi prego, correte a vaccinarvi perchè la letteratura scientifica ed i dati in nostro possesso dicono chiaramente una cosa: chi si vaccina non va in terapia intensiva".

Secondo gli ultimi dati resi noti sul portale del ministero della Salute, in Sicilia le dosi somministrate sono state 4.203.937, cioè l'87% di quelle a disposizione (dati aggiornati a stamani ndr). L'Isola resta fanalino di coda nell'immunizzazione dei cittadini dai 60 anni in poi. I dati parlano chiaro (report sul sito del Governo aggiornato al 9 luglio ndr): in attesa della prima dose il 22,82% degli over 80; il 23,15% della fascia 70-79 anni e il 28,99% della fascia 60-69 anni. Per queste tre categorie il dato siciliano è il peggiore tra tutte le regioni italiane.